Denizlispor'da ikinci Üstek dönemi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor\'un olağan genel kurulunda tekrar aday olan mevcut Başkan Mustafa Üstek, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Seçime tek aday olarak giren Mustafa Üstek, 368 oy alarak ikinci kez göreve seçildi. Denizli Atatürk Stadı\'nda gerçekleşen kongrede Başkan Üstek yeni yönetim listesine 12 farklı isim ekledi. Yönetim kurulu üye sayısı 13\'ten 21\'e çıkarıldı.

Zor bir dönemde görevi devraldıklarını belirten Denizlispor Başkanı Üstek, \"Göreve geldiğimizde futbolculara 4.5 milyon lira borç vardı ve tüm gelirler temlikliydi. Kulübün borcunun kayıtlardakinin çok üstünde olduğunu gördük. Çünkü gösterilen borçlar sadece ana parayı yansıtıyordu. Büyük zorluklara göğüs gerdik. TFF ve FIFA\'daki tüm dosyaları çözdük. Kulübümüzün şu anki borcu 24 milyon lira. Bunun üstesinden gelebiliriz\" dedi.

Mustafa Üstek başkanlığındaki Denizlispor\'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Taner Atilla, Necip İrdem, Mahmut Akarsu, Hikmet Olgun, Ferhat Yıldırım, Mehmet Uz, Hasan Önder, Özay Tanrıverdi, Osman Zorlu, Ferhat Demirten, Ünal İncegür, Savaş Tetik, Recep Dayı, Ali Yörümez, Yüksel Turan, Uğur Coşkun, Feridun Fikri Akyol, İhsan Niyaz ve Hakkı Pekdemir.

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