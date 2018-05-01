Denizlispor'da iç transfer harekatı başlayacak

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de sonuncu Gaziantepspor\'u evinde 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala büyük ölçüde kümede kalmayı garantileyen Denizlispor, gelecek senenin hazırlıklarına başlayacak. Lige tutunmanın sevincini yaşayan yeşil-siyahlılarda 13 futbolcunun sözleşmesinin biteceği bildirildi. Son haftada oynanacak Boluspor maçının ardından düğmeye basacak yönetimin bu ay sonunda kulüple ilişkisi kalmayacak Alperen Babacan, Lazic, Hasan Kılıç, Aissati, Eze, Barış, Berkan, Burak, Cenk, Kappel, Taşkın, Hüseyin ve Veli\'yle masaya oturacağı ifade edildi.

Alperen, Hasan, Lazic ve Eze, devre arasında kiralık olarak takıma gelmişti. Denizli\'de 13 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Fatih Tekke\'nin de mukavelesi sezon sonunda bitecek. Takımın yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan genç teknik adamın da durumunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Denizlispor\'la 21 puan toplayan Tekke\'nin gelecek hafta yönetimle bir araya geleceği vurgulandı. İlk etapta Tekke ile anlaşmanın yollarını arayacak yöneticiler, aksi halde takımı yeni sezonda başka bir teknik adama edecek. Futbolcuların ve teknik ekibin durumu Boluspor maçının ardından belirlenecek.