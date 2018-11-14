Denizlispor'da herkes golcü

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ilk 2 mücadelesi veren Denizlispor, 11 maçta 22 gol atarak en golcü takım olurken, yeşil-siyahlılarda 9 farklı futbolcu rakip fileleri sarsarak skora katkı sağladı.

Ege ekibinde, santrfor Mehmet Akyüz ve sol kanat Burak Çalık 5\'er golle skor yükünü çeken isimler oldu. Bu iki futbolcuyu 3\'er golle orta saha oyuncusu Recep Niyaz ve sağ kanat Ziya Alkurt takip ederken, sağ bek Alperen 2, sol bek Keremcan, stoperler Abdülkerim ve Tahacan ile orta saha oyuncusu Aissati ise 1\'er kez ağları havalandırdı.