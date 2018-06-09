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Spor

Denizlispor'da hedef Recep

DENİZLİ, (DHA) Teknik Direktör Osman Özküylü'yü takımın başına getiren Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Denizlispor transfer çalışmalarına hız verdi

09 Haziran 2018 15:44

DENİZLİ, (DHA)

Teknik Direktör Osman Özküylü\'yü takımın başına getiren Spor Toto 1\'inci Lig temsilcisi Denizlispor transfer çalışmalarına hız verdi. 
Denizli\'den yetişen futbolcuları yeniden takıma kazandırmak isteyen yönetimin Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz\'la ilgilendiği bildirildi. Altyapıdan yetiştirip Fenerbahçe\'ye gönderdiği Recep\'i tekrar takımda görmek istediklerini belirten başkan Mustafa Üstek, \"Recep, 1 yıl daha mukavelesinin bulunduğu Çaykur Rizespor\'dan izin alırsa, gelecek. Burada oynamak istiyor\" dedi. 
Yeşil-siyahlıların yine kulüpte yetişen Adana Demirsporlu Erhan Kartal ve Gazişehir Gaziantepli Muhammed Himmet\'le de temasta olduğu vurgulandı.
Öte yandan Denizlispor\'da Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt alacakları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvurdu. Başkan Üstek, Denizlispor\'da kimsenin parasının kalmayacağını belirterek, \"İç transferde iskeleti bozmak niyetinde değiliz. Futbolcularla anlaşma yolunu bulacağız\" diye konuştu. 
 

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