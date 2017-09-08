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Spor

Denizlispor'da hedef galibiyet

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de 1 puanla son sırada yer alan Denizlispor, yarın kendi evinde Elazığspor'la karşılaşacak

08 Eylül 2017 18:46

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 1 puanla son sırada yer alan Denizlispor, yarın kendi evinde Elazığspor\'la karşılaşacak. Atatürk Stadı\'nda saat 17.00\'de başlayacak zorlu randevuyu Alper Çetin yönetecek.
İlk üç maçta galibiyeti bulunmayan yeşil siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Bilet fiyatları VIP ve Gold Tribün 60, B ve D üst 20, A alt, E üst ve maraton 10, misafir tribünü 10 TL olarak açıklandı.
Denizlispor\'da sakatlığı devam eden Kappel, Cenk ve Ziya forma giyemeyecek. Teknik direktör Yusuf Şimşek\'in dün sözleşme imzalayan Anıl Taşdemir\'i kadroya alacağı, ihtiyaç duyması halinde oynatacağı bildirildi. Kritik bir sınava çıkacaklarını dile getiren Şimşek, \"Eksiklere rağmen kazanacak gücümüz var. Taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimizi almak istiyoruz\" dedi.

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