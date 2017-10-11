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Spor

Denizlispor'da hedef 3 puan

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda alt sıralardaki rakiplerinden Grandmedical Manisaspor'un konuğu olacak Denizlispor'da teknik direktör Reha Erginer, standart oyun planı oturtmaya çalıştıklarını söyledi

11 Ekim 2017 17:11

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de pazartesi günü deplasmanda alt sıralardaki rakiplerinden Grandmedical Manisaspor\'un konuğu olacak Denizlispor\'da teknik direktör Reha Erginer, standart oyun planı oturtmaya çalıştıklarını söyledi.
Takımıyla ilk maça milli aradan önce Gazişehir Gaziantep karşısında çıkan Erginer, \"Milli maçlar için sezona verilen arada futbolcularımla çalışma imkanı buldum. Birlikte yalnız 2 gün antrenman yaparak Gazişehir karşısına çıkmıştık. O maçtaki galibiyet bize moral oldu. Şimdi sakatlarımızın da dönmesiyle tam kadro çalışıyoruz. Gelişime açık bir takımız ve milli arayı iyi değerlendirdik. Futbolcularım isteklerime çok iyi tepki veriyor. Moralimiz yerinde. Her hafta rakibin adı değişecek ama biz standart oyun ortaya koyma çabasında olacağız. Manisaspor deplasmanına da 3 puan için gideceğiz\" dedi. 

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