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Spor

Denizlispor'da Hasan tamam

DENİZLİ, (DHA) TRANSFER döneminde Kayserispor'dan Canberk ve Akhisarspor'dan Alperen'i renklerine bağlayan TFF 1

10 Ocak 2018 15:22

DENİZLİ, (DHA)

TRANSFER döneminde Kayserispor\'dan Canberk ve Akhisarspor\'dan Alperen\'i renklerine bağlayan TFF 1. Lig ekibi Denizlispor, Osmanlıspor\'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç\'la da sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu Antalya kampına katıldı. Başkan Mustafa Üstek, transfer çalışmalarının süreceğini söyledi. 
Listelerindeki futbolcularla görüşme halinde olduklarını belirten Üstek, \"Devre arası transferlerin çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Hedeflediğimiz oyuncuları almak için gerekli bütün imkanları zorluyoruz. Kulübümüzde oynamak isteyen birçok futbolcu var. Ancak tek amacımız nokta transferler yapmak. Camiadan sabır istiyoruz\" dedi.

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