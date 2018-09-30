Denizlispor'da güller açtı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezona iddialı ama sıkıntılı başlayan Denizlispor, üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olurken kulüpteki olağanüstü kongre sürecinin de geride kalmasıyla sular duruldu.

Ligde ilk 4 maçta tek galibiyetle başlayan Yeşil-Siyahlı ekip, son 3 haftada Eskişehirspor\'u 4-1, Osmanlıspor\'u 2-0 yendikten sonra evinde Elazığspor engelini de 3-0\'la aşarak 13 puana ulaştı. Türkiye Kupası\'nda da Bozüyük Vitraspor\'u eleyen yeşil-siyahlıların yeni kurduğu kadro, üst üste galibiyetlerle taraftarın gönlüne tekrar taht kurdu. Henüz sezon başında olağanüstü kongre kararı alan Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, uzun süre adaylığa kapıyı kapattıktan sonra cuma günkü seçimde yeniden göreve gelip güven tazeledi.

Kongre sürecinde kesinleşmiş borçları temizleyip Ulusal Kulüp Lisansı\'nı son anda yenileyen Denizlispor, 3 puan silme cezasından da kurtuldu. Başkan Mustafa Üstek, Elazığ maçı öncesi ayağının tozuyla futbolculara Osmanlıspor galibiyetinin 6\'şar bin TL\'lik primlerini dağıtıp moral dopingi yaparken kulüpte sportif direktörlük görevine geçen sezon futbolu bırakan Veli Acar getirildi.

İlk haftalarda sorun yaşadıklarını söyleyen teknik direktör Osman Özköylü, \"Bazı şeylerin oturması lazımdı. 14-15 transfer yapmış bir takımın yeni bir teknik direktörle yeni bir oyun anlayışını özümsemesi, bunu uygulamaya başlaması çok kolay değildi. İyi yoldayız. Taraftarımızın desteğiyle çıkışımızı sürdürüyoruz\" dedi.