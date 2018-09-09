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Spor

Denizlispor'da gözler Mbamba'da

DENİZLİ,(DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da gözler iyileşen orta saha oyuncusu Kibong Mbamba'ya çevrildi

09 Eylül 2018 16:05

DENİZLİ,(DHA) -
SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da gözler iyileşen orta saha oyuncusu Kibong Mbamba\'ya çevrildi.
Sezon öncesi Alanyaspor\'la oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Kamerunlu futbolcu ilk 4 haftada forma giyemedi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Mbamba\'nın kadroya dahil olması teknik direktör Osman Özköylü\'nün yüzünü güldürdü. Özköylü\'nün sezon başında Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor’dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcudan Eskişehirspor maçında faydalanması bekleniyor.

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