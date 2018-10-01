Denizlispor'da golcüler ısındı

DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor\'da hücum oyuncuları forma girdi. Sezona tutuk başladıktan sonra açılan Denizlispor\'da ilk 4 hafta suskun kalan Mehmet Akyüz, Ziya ve Recep Niyaz, son 3 maçta 2\'şer golle galibiyetlerin mimarı oldu.

Denizlispor\'da Burak Çalık da ligde ikinci haftada oynanan Adana Demirspor ve Türkiye Kupası\'ndaki Bozüyük Vitraspor maçlarında birer gol atarak takımına 3 puan ile turu getirdi. Son haftalarda takımın gösterdiği iyi performans ve olağanüstü kongrede Başkan Mustafa Üstek\'in güven tazelemesiyle nefes alan Denizlispor\'da Bozüyük maçında sakatlanan Tisdell, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.