Denizlispor'da Gladky olmadı

DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezon öncesi forvet, orta saha ve defansa birer takviye daha yapmaya çalışan Denizlispor, transfer listesindeki Oleksandr Gladky\'le anlaşamadı. Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk\'le UEFA Avrupa Ligi\'nde şampiyonluk dahil birçok başarı kazanan 31 yaşındaki Ukraynalı golcünün istediği parayla kulübün önerdiği rakam arasında uçurum olduğu öğrenildi. Yabancı golcü arayışında birçok ismi elinden kaçıran Horoz, alternatifleri değerlendiriyor.

Ligde yenilenen kadrosuyla sezona pazar günü Gazişehir Gaziantep\'i ağırlayacağı maçla başlayacak Denizli\'de taraftarlar 10 ile 75 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Yeşil-siyahlı taraftarlar, saat 21.45\'te başlayacak maç için saat 20.00\'de Çınar Meydanı\'nda toplanıp meşalelerle stada yürüyecek. Denizlispor\'da sakatlığı süren Mbamba ilk maçta forma giyemeyecek. Tisdell henüz tam olarak hazır değil. Aissati\'nin durumu maç saati netleşecek.