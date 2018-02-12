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Spor

Denizlispor'da Fatih Tekke devri başlıyor

Genç teknik direktör son olarak Manisaspor'da 13 maç görev alıp, başarılı olamamıştı

12 Şubat 2018 18:00

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini Elazığspor'a 1-0 yenilerek alıp düşme potasından kurtulamayan Denizlispor, Reha Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi. Bu sezon yine düşme hattındaki rakiplerden Grandmedical Manisaspor'da da 13 resmi maçta görev yapan genç teknik direktör sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Yeşil-siyahlılarda başarılı olacağını belirten Tekke, "Denizlispor'un kaliteli bir kadrosu var. Bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulacağız" diye konuştu.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Kayseri Erciyesspor'da da çalıştı. Kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen Denizlispor, Tekke yönetiminde ilk kez bu hafta Akın Çorap Giresunspor deplasmanına çıkacak.  

(DHA)

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