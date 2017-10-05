Denizlispor'da Erginer temkinli

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Denizlispor\'un başında çıktığı ilk maçta takıma bu sezonki ilk galibiyetini kazandıran Teknik Direktör Reha Erginer, kulübü hak ettiği yere getireceklerini söyledi. Milli maç arasında 4 gün izin yapıp Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde yeniden antrenmanlara başlayan Horoz\'da Erginer, \"Hedef koymak için çok erken. Geldiğimizde Denizlispor\'da çok iyi bir tablo yoktu. Gazişehir karşılaşması zor ve önemli bir maçtı. Maçı bizim için zor hale getiren bir rakiple oynadık. Kadro kalitesi üst seviyede olan bir takıma karşı galip gelmemiz moral ve motivasyon açısından iyi oldu. Lig çok uzun bir maraton. Maç maç bakmaya çalışıyorum. Bulunduğumuz konum bize hiç yakışmıyor. Çok fazla eksiğimiz var. Aldığımız galibiyet bunların üstünü örtemez. Açıkçası milli maç arası olması beni çok mutlu etti. Takımla ne kadar fazla beraber olup antrenman yaparsak bizim için o kadar iyi diye düşünüyorum\" dedi.

Kafasında soru işareti olmadan Denizlispor\'a geldiğini belirten Reha Erginer, şu an uzun ve orta vadeli hesapların içine girmenin doğru olmayacağını belirterek, \"Kafamda hiçbir soru işareti olmadan buraya geldim. Bu takımın daha önce yaptığı güzel işler var. Öncelikle özlenen Denizlispor\'u tekrardan geri getirmek için buradayım. Şu anda orta ve uzun vadeli hesaplar içine girmek doğru olmaz. Bizim öncelikle bulunduğumuz durumdan çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra neler yapabileceğimize bakacağız\" diye konuştu. Cenk\'in takımla birlikte çalışmalara başladığını, oyuncularını sakatlıklar konusunda uyardığını ve kendilerine dikkat etmelerini istediğini belirten Erginer, \"Takımın hedef belirlemesi için 5-6 hafta geçmesi gerekiyor. Bu ligde her şey olabilir. Ancak önce önümüzü görmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta kaybetsek daha farklı da konuşuyor olabilirdik\" ifadelerini kullandı.