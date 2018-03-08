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Spor

Denizlispor'da duraklama devri

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 3'te 3 yaptıktan sonra Grandmedical Manisaspor'la uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü ve santrası yapılmayan golle berabere kalan Denizlispor, en yakın rakibi Adana Demirsp

08 Mart 2018 17:46

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 3\'te 3 yaptıktan sonra Grandmedical Manisaspor\'la uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü ve santrası yapılmayan golle berabere kalan Denizlispor, en yakın rakibi Adana Demirspor\'a da 3-1 mağlup oldu.
Düşme hattının hemen üstündeki Adana Demirspor\'la arasındaki puan farkı da 4 puan oldu. Tek basamak üzerindeki rakibi karşısında deplasmanda öne geçmesine rağmen ardından mağlubiyete engel olamayan Denizlispor\'da Fatih Tekke de hakem tarafından itirazları nedeniyle tribüne gönderildi. 
Ligde düşme hattından sıyrılma fırsatını kaçıran ve rakibine 4 puanlık avantaj veren Denizlispor, ikili averaj üstünlüğünü de Adana Demirspor\'a kaptırdı. Yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncularından Hasan Kılıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
 

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