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Spor

Denizlispor'da çifte sancı 

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

30 Mart 2018 14:38

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de kümede kalmak için mücadele eden Denizlispor\'a pazar günü iç sahada oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi iki oyuncusundan kötü haberler geldi.
Yeşil-siyahlılarda milli maç nedeniyle lige verilen arada idmanda sakatlanan sol bek Keremcan ile forvet Eze\'nin Ankaragücü sınavına yetişemeyeceği bildirildi. Adale ağrıları olan defans oyuncusu Hasan\'ın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi. Sakatlıktan kurtulan Ziya ve Berkan ise pazar günü sahadaki yerlerini alacak. Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, Keremcan ve Eze\'nin durumlarına üzüldüklerini belirterek, \"İki futbolcumuzun görev alamayacak olması bizim için handikap. Ancak onların yerlerine görev yapacak isimlere güvenimiz tam\" dedi.

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