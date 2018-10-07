Denizlispor'da büyük gerilim

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bu haftaya kadar üst üste 3 maç kazanıp 4\'üncü sıraya tırmanan Denizlispor\'da hafta içi yaşanan krizler, Ümraniyespor deplasmanındaki 3-0\'lık yenilgi sonucu teknik direktör Osman Özköylü\'nün görevden alınmasıyla sonuçlanırken, geriye tecrübeli teknik adam ve yönetim arasında büyük gerilim kaldı.

Olağanüstü kongresini 28 Eylül\'de yapan Denizlispor\'da oyuncuların para beklentisini dile getirmek için Özköylü\'nün yaptığı, \"Bizim de evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onlar evde taş yemiyorlar. Biz evde karga beslemiyoruz. Yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz\" açıklamasıyla hafta içinde başlayan tartışma, takımın sonraki gün antrenmanı boykot etmesi, asbaşkan Yasin Özpek\'in futbolcuları karaktersizlikle itham etmesiyle doruğa ulaştı.

Boykota son verdikten sonra Ümraniye deplasmanında varlık gösteremeyen yeşil-siyahlılarda Osman Özköylü\'nün maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar ipleri kopardı. Özköylü, maçtan sonra yönetimi deplasmana gelen taraftarı kendi istifası için tezahürat yaptırmakla suçlayıp, \"Bu kadar yürekliyseniz yüzüme söyleyin, delikanlıysanız yüzüme söyleyin. Bu kadar yokluk içinde, bu kadar tehdit içinde işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. 3 maç üst üste kazanmış bir takımın taraftarına istifa diye bağırttırıyorlar. Yıllardır son maçta düşmekten kurtulan bir takım ligde 4\'üncü olmuş, daha büyük hedefler kovalaması gerekirken hakkını almak isteyen suçlu mu oluyor. Oyunculara idmana çıkmadıkları için tehditler, benim arkamdan hoca aramalar. Sürekli yalanlar, sürekli kuyu kazmalar\" dedi.

\"Bu takımın önü karanlık\" diyen Özköylü, \"Devre arasında transfer tahtası kapanacak. Oyuncular 1 ay sonra Türkiye Futbol Federasyon\'una başvuracak. Sürekli kaostan bıkmadınız mı, biz iyi şeyler yapmak isterken önümüze engel çıkıyor. Takım 4\'üncü sırada gelmiş teknik direktörünü istifa diye bağırttırıyorsun. Medyada ismi geçen teknik direktör maçı izlemeye geliyor, bu adamlık değil. Yönetim benimle çalışmak istemiyorsa gelip delikanlı gibi yüzüme söyleyecekler. Doğruları söylediğim için suçlu oluyorsam ben cezamı çekerim\" açıklamasını yaptı. Bu çıkışın ardından Özköylü\'yle yollarını ayırdığını bildiren kulüpte başkan yardımcısı Taner Atilla, \"Haftalardır gereksiz açıklamalar yapıyor. Bu da takımın motivasyonunu bozup, moralini düşürüyor\" diye konuştu.

Osman Özköylü\'ye şimdiye kadar 175 bin TL\'nin yanı sıra tüm primlerini ödediklerini belirten Atilla, tecrübeli teknik adamın yaptığı, \"Evde karga beslemiyoruz\" açıklamasına atıfta bulunarak, \"Kendisi bize karga beslemiyoruz demişti. Bizler karga değil horoz besliyoruz. Denizlispor karga değil horoz besler, efe besler\" ifadelerini kullandı. Yeşil-siyahlılarda Özköylü\'yle yollar ayrıldıktan sonra sosyal medyada Denizlisporlu futbolcular imzalı isimsiz bir mesaj da yayınlandı. Takımın ortak görüşü olduğu iddia edilen mesajda yaşanan olaylarda kurbanın Osman Özköylü olmadığı vurgulanıp, takım bütünlüğünün parçası olarak teknik adama destek açıklaması yapıldı.

YA TANDOĞAN, YA DA PALAZ

Denizlispor\'da Osman Özköylü\'yle yolların ayrılmasından sonra ilk olarak Ali Tandoğan\'ın ismi gündeme geldi. Kulüpte daha önce futbolcu, sportif direktör ve 2016-17 sezonunda teknik direktör olarak görev yapan Tandoğan\'ın göreve gelmeye çok yakın olduğu, Özköylü ayrılmadan önce kendisiyle görüşme yapıldığı iddia edildi.

Denizlispor, takımı 2015-16 sezonunda mucizevi bir şekilde ligde tutan Koray Palaz\'ı da gündemde tutuyor.

