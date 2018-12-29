Denizlispor'da bütçe 2 milyon TL

DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto 1\'nci Lig\'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor\'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon TL\'lik bütçe belirledi.

Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, takım içi dengeleri de bozmak istemiyor. Alternatifli bir transfer listesi belirlediklerini söyleyen Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"Devre arasında en az 3 transfer yapacağız. Nokta transferler arıyoruz. Süper Lig\'den de oyuncu alabiliriz\" diye konuştu.

Denizlispor\'un Alanyaspor\'dan ayrılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame\'yle görüşmeleri devam ediyor.