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Spor

Denizlispor'da bütçe 2 milyon TL

DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto 1'nci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon TL'lik bütçe belirledi

29 Aralık 2018 16:00

DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto 1\'nci Lig\'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor\'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon TL\'lik bütçe belirledi.
Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, takım içi dengeleri de bozmak istemiyor. Alternatifli bir transfer listesi belirlediklerini söyleyen Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"Devre arasında en az 3 transfer yapacağız. Nokta transferler arıyoruz. Süper Lig\'den de oyuncu alabiliriz\" diye konuştu.
Denizlispor\'un Alanyaspor\'dan ayrılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame\'yle görüşmeleri devam ediyor.

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