T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da buruk sevinç

DENİZLİ, (DHA) SEZONUN büyük kısmını puan tablosunun en alt basamağında geçirdiği Spor Toto 1

08 Mayıs 2018 15:02

DENİZLİ, (DHA)

SEZONUN büyük kısmını puan tablosunun en alt basamağında geçirdiği Spor Toto 1. Lig\'e son hafta tutunmayı başaran Denizlispor, üst üste açıklamalarla kümede kaldığına sevinemedi. Sezonun son bölümünde göreve gelerek takımı ligde tutan isim olan teknik direktör Fatih Tekke, Boluspor\'la oynanan 34. hafta maçında ayrılık sinyali verdi. Tekke, yönetimle ilgili sitemkar açıklamalar yaptı.
Yeşil-siyahlılarda sezon boyunca büyük mali fedakarlıklar yaparak çalışan, yıllardır kulübün başını ağrıtan FIFA dosyalarını temizleyip transfer yasağını açan yönetimde Başkan Mustafa Üstek de göreve devam etmeme kararı verdi.
27 Mayıs\'a kongre kararı alan Denizlispor\'da futbolculardan Barış Örücü, Berkan, Cenk, Asil Kaan, Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, şimdiden takımdan ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA SEZONUNSpor TotoLigDenizlisporSezonunFatih Tekke BolusporTekkeYeşilsiyahlılardaFIFABaşkan MustafaMayısBarışBerkan Cenk Asil Kaan Eze Hasan Kılıç LazicCanberk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24