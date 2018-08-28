T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Başkan Üstek umutlu

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

28 Ağustos 2018 15:27

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de evinde Hatayspor\'la golsüz berabere kalıp 3 haftada 4 puan kaybeden Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, Altınordu deplasmanı öncesi umutlu konuştu. Özellikle iç sahada yaşanan kayıplara rağmen iyi yolda olduklarını anlatan Üstek, \"Golcü eksikliğimiz bariz. Bazı futbolcularımız da Hatayspor karşısında gününde değildi. Gol yollarındaki eksiliğimiz bu maçta belli oldu. Fakat yolun başındayız. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçından iyi bir skor alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.
Denizlispor\'da Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Ziya ve yeni transfer Salami\'nin Altınordu maçına yetişeceği açıklandı. Sezon başı kampında sakatlanan Mbamba\'nın da hızla iyileştiği, görev verilmesi durumunda pazar günü sahadaki yerini alabaliceği bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA SPOR TotoLigHataysporDenizlispor Başkan MustafaAltınorduBazıGolFakatPazarDenizlispor HataysporZiyaSalami AltınorduSezonMbamba
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24