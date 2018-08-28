Denizlispor'da Başkan Üstek umutlu

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de evinde Hatayspor\'la golsüz berabere kalıp 3 haftada 4 puan kaybeden Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, Altınordu deplasmanı öncesi umutlu konuştu. Özellikle iç sahada yaşanan kayıplara rağmen iyi yolda olduklarını anlatan Üstek, \"Golcü eksikliğimiz bariz. Bazı futbolcularımız da Hatayspor karşısında gününde değildi. Gol yollarındaki eksiliğimiz bu maçta belli oldu. Fakat yolun başındayız. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçından iyi bir skor alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Denizlispor\'da Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Ziya ve yeni transfer Salami\'nin Altınordu maçına yetişeceği açıklandı. Sezon başı kampında sakatlanan Mbamba\'nın da hızla iyileştiği, görev verilmesi durumunda pazar günü sahadaki yerini alabaliceği bildirildi.