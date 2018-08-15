Denizlispor'da Başkan Üstek umutlu

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep\'e tek golle boyun eğen Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, camiaya sağduyu mesajları verdi.

Kimsenin paniğe ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirten Üstek, \"Ligin başında bu tür aksaklıklar olur, takımımız tam oturmadı. Gaziantep\'e karşı oyunun genelinde üstündük. İyi futbol oynadık. Ancak bazı pozisyonları değerlendiremedik. Galip de gelebilirdik. Her şeye rağmen Denizlililer ümitsizliğe kapılmasın. Bu takımın birkaç haftaya daha ihtiyacı var. O zaman gelince çok iyi bir Denizlispor izleyeceğiz. Taraftarımız her zaman bizim yanımızda olsun\" dedi.

Üstek, takıma golcü takviyesinin yapılacağını da sözlerine ekledi.