Denizlispor'da başkan elini cebine attı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de hedefini zirve olarak belirleyen Denizlispor\'da başkan Ali Çetin kulübe temliksiz 700 bin TL bağışladığını açıkladı.

Mali durumu rahatlatmak için kapı kapı dolaştığını ve 700 bin TL topladığını açıklayan Çetin, \"Şimdiye kadar 700 bin TL topladım ve kulübe bağışladım. Toplamaya devam edeceğiz. Bitlis\'ten, Almanya\'dan, birçok yerden bağış geldi. Bize sahip çıkılması hepimizi sevindirdi. Denizlispor\'a şampiyonluk yolunda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Yönetim olarak camiada birlik ve beraberliği bozmadan emin adımlarla hedefe ulaşacağız\" dedi.

Ali Çetin, başkan yardımcıları Yasin Özpek ve Taner Atilla\'nın da irili ufaklı kulübe bağış toplamaya devam ettiğini belirterek, \"Yakında sponsorluk konularını da çözüme kavuşturacağız. Artık yapılan bağışlar www.denizlispor.org.tr adresinde mali tablo menüsü altında görülebilecek. Kimler bağış yaptıysa miktar olarak ayrım yapılmadan sitede görebilecek. Ayrıca bu bağışlar haftalık olarak da güncellenecek. Biz bir adım attık. Artık bu kulüpte gizli bir şey kalmayacak. Önümüzdeki süreçte yeni formüller bularak bu anlayışın benimsenmesi için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.