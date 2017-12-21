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Spor

Denizlispor'da Atiemwen iddiası

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağının sona ermesiyle devre arasında uzun süre sonra kadrosunu takviye etmeye hazırlanan düşme hattındaki Denizlispor'un Grandmedical Manisaspor forması giyen Iyayi Atiemwen'le söz kes

21 Aralık 2017 18:13

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de FIFA\'dan aldığı 2 dönem transfer yasağının sona ermesiyle devre arasında uzun süre sonra kadrosunu takviye etmeye hazırlanan düşme hattındaki Denizlispor\'un Grandmedical Manisaspor forması giyen Iyayi Atiemwen\'le söz kestiği iddia edildi. Manisaspor\'dan parasını alamayan ve devre arasında kulüpten ayrılmayı planlayan Nijeryalı futbolcu ile ön protokol imzalandığı ifade edildi. Bonservisi Çaykur Rizespor\'da olan genç futbolcu, sezonun ilk yarısında Manisaspor\'da 14 lig maçında forma giydi.
Öte yandan ikinci devrede küme düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Ege ekibinde yönetim transferde izlenecek yol haritasını belirledi. Kadroda radikal değişimlere gidecek Horoz\'da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik mevkiler netleşti. Transfere 2 milyon TL ayıran kurmayların, en az 9 ismi takıma kazandıracağı vurgulandı. Akhisarspor\'dan eski oyuncusu Alperen Babacan\'la da temasa geçen Denizlispor, 2\'şer stoper, orta saha, kanat ve forvet ile 1 sağ bek alacak. 

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