T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da adaylar artıyor

DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİSPOR'da pazar günü yapılan kongrede güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek ve yönetimi, teknik direktör adayları arasına 3 ismi daha ekledi

31 Mayıs 2018 17:15

DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİSPOR\'da pazar günü yapılan kongrede güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek ve yönetimi, teknik direktör adayları arasına 3 ismi daha ekledi. Fatih Tekke\'yle yeniden anlaşma zemini arayan Denizlispor\'da yönetimin bu ihtimal gerçekleşmezse tecrübeli bir ismi göreve getirmek istediği, Yücel İldiz, Hüseyin Kalpar ve Giray Bulak alternatiflerini değerlendirdiği öğrenildi. Halen Balıkesirspor\'u çalıştıran Bulak, kulübüyle sözleşme yenileme arifesind. Denizlispor\'un sözleşmesi biten isimlerden Aissati\'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Spor Toto 1\'inci Lig\'deki birçok kulübün transfer listesine giren golcü Mehmet Akyüz, takımda tutulacak. Tecrübeli futbolcu alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe tebligat göndermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHABaşkan MustafaFatih TekkeDenizlisporYücelHüseyin KalparGiray BulakHalen BalıkesirsporBulakAissatiSpor TotoMehmet AkyüzTecrübeliTürkiye Futbol Federasyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24