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Spor

Denizlispor'da aday bol

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a farklı yenilmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Denizlispor'da yönetimle arasında büyük gerilim yaşanan teknik direktör Osman Özköylü'yle yolların ayrılmasının ardından arayış sürüyor

09 Ekim 2018 15:36

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Ümraniyespor\'a farklı yenilmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Denizlispor\'da yönetimle arasında büyük gerilim yaşanan teknik direktör Osman Özköylü\'yle yolların ayrılmasının ardından arayış sürüyor.
İlk etapta Ali Tandoğan ve Koray Palaz\'ın isimlerini gündeme alan yeşil-siyahlıların listesinde geçen sezon 1\'inci Lig\'de şampiyon yaptığı Çaykur Rizespor\'dan Süper Lig\'de birkaç hafta önce ayrılan İbrahim Üzülmez, yine aynı şekilde B.B Erzurumspor\'dan ayrılan Mehmet Altıparmak, Yücel İldiz, Metin Diyadin ile İrfan Buz gibi isimler var.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Denizlispor, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, milli aradan sonra ligde 19 Ekim Cuma günü saat 19.00\'da Afjet Afyonspor\'u konuk edecek.

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