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Spor

Denizlispor'a yönetimden ödül

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 1

02 Ekim 2017 15:52

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 6 haftayı 1 puanla son sırada geçtikten sonra Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çıktığı ilk maçta Gazişehir Gaziantep Futbol\'u tek golle mağlup eden Denizlispor\'a bahar geldi. Alınan 3 puan, yeşil-siyahlı futbolcular için müjdeleri de beraberinde getirdi. Teknik heyet, milli maç arası nedeniyle futbolculara çarşambaya kadar 4 gün izin verirken yönetim de haftalar sonra gelen galibiyeti iç sahadaki 3 yenilginin cezalarını silerek ödüllendirdi. Futbolculara ayrıca Gazişehir galibiyetinin 4\'er bin TL\'lik primleri Manisaspor maçı öncesi dağıtılacak. 

Horoz\'da uzun süredir sakat olan Kappel, takıma katılırken, Cenk\'in de Manisaspor maçına yetişeceği öğrenildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle kötü gidişe dur dediklerini belirterek, \"Haftalar sonra kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Son dakikada gelen galibiyetle kötü gidişi noktaladık. Sakatlıklarımız da iyileşiyor. Kappel, bu karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girdi. Cenk de Manisaspor maçına hazır olacak. Lige verilen 1 haftalık arayı çok iyi değerlendirip çıkışa geçmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

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