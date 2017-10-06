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Denizlispor'a taze kan

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de Denizlispor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir A takımla birlikte antrenmana çıkan altyapı oyuncuları Göktuğ ve Mustafa'yı profesyonel yaptı

06 Ekim 2017 19:13

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Denizlispor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir A takımla birlikte antrenmana çıkan altyapı oyuncuları Göktuğ ve Mustafa\'yı profesyonel yaptı. İki genç futbolcu 3\'er yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer yasağı nedeniyle bu sezon takviye yapamayıp kadrosunu korumayı tercih eden yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Göktuğ ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, A takıma dahil edildi. Denizlispor\'da sakatlığı geçen Cenk, takımla birlikte çalışmaya başlarken ağrıları olan ve Hollanda\'dan gelen fizyoterasipt eşliğinde çalışan Kappel, antrenmana katılmadı. Yeşil-siyahlılarda Hüsemoğlu Sarrafiye\'nin sahibi Hüsem Yürümez, kulübe 25 bin TL bağışladı. 

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