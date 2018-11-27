Denizlispor'a süper prim

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde Giresunspor\'u 3-2 yenerek ilk kez 2\'nci sıraya adını yazdıran Denizlispor\'da başkan Ali Çetin takıma prim dopingi yaptı.

Son 5 maçını üst üste kazanan Denizlipor\'da Çetin, alınan kritik 3 puanın ardından soyunma orasına girerek 6 bin TL olan iç saha galibiyet primini 10 bin TL\'ye çıkardı. Ali Çetin, tüm takımı yürekten kutladığını belirterek, \"İkincilik dahi bize yakışmıyor. Biz lider olacağız. O koltuğa kalkmamak üzere oturacağız. Buradayken en az 9 puan rakiplerimize fark atmak istiyoruz\" dedi.

Göreve geldikten sonra rakiplerine hiç puan kaptırmayan teknik direktör Yücel İldiz de iyi gidişatın şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirdiğini söyledi. Deneyimli teknik adam başarı için her şeyi yapacaklarını belirterek, \"Taraftarımızın desteği müthiş. Yönetimimizin hep oyuncularımızın yanında olması bizi çok mutlu ediyor. Bu emeklerin karşılığını vermek için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Giresunspor galibiyeti inanmışlığın eseri. Bu ortamı sürdürmek en büyük sorumluluğumuz\" diye konuştu.

