Denizlispor'a süper prim

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü Altınordu deplasmanına çıkacak Denizlispor\'da yönetim kesinin ağzını açtı.

İlk 3 haftada 4 puan toplayan yeşil-siyahlılarda kurmaylar Altınordu müsabakasının kazanılması halinde oyunculara 6\'şar bin, sahadan beraberlikle ayrılınması durumunda ise 2\'şer bin TL prim verileceğini açıkladı. Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor\'da yeni transfer Salami ve sakatlığını atlatan Ziya\'nın İzmir\'e götürüleceği bildirildi.

Sezon başı kampında sakatlanan Mbamba\'nın ise riske edilmeyeceği kaydedildi. Başkan Mustafa Üstek zorlu bir müsabaka oynayacaklarını ancak takımına güvendiğini söyledi. Seri başlatmak istediklerini belirten Üstek, \"İzmir\'den istediğimiz skoru alarak döneceğiz. Altınordu\'yu yenecek gücümüz var. Mİlli maç arasına moralli bir şekilde gireceğiz\" yorumunu yaptı. Evinde henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor dış sahada bu sezon Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etmişti.