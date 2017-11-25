Denizlispor'a para dopingi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de pazartesi günü evinde Balıkesirspor Baltok\'la oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, takıma ödeme yaparak moral aşıladı.

Yeşil-siyahlı yönetim futbolcuların maç başı ücretlerinin bir bölümü olarak takıma dün 680 bin TL dağıttı. Oyuncuların alacakları konusunda hassas davrandıklarını belirten Başkan Üstek, \"Takımın maçtan başka bir şey düşünmesini istemiyorum. Kaynak oluşturdukça kulübün borçlarını da ödemeye devam edeceğiz\" dedi.

Üstek, \"Balıkesirspor karşısında kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Yönetim olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz, futbolculardan da başarı bekliyoruz\" diye konuştu. Yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor\'u yenerek evindeki üç maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve ateş hattından çıkmayı hedefliyor. Denizlispor\'da cezalı Moritz\'in yerine teknik direktör Reha Erginer\'in forvette Yasin Ozan\'a görev vermesi bekleniyor. Cezası süren sol bek Keremcan\'ın yerine ise Alperen ya da Batıcan görev alacak.



