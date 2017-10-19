Denizlispor'a Inkango şoku

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor borçlarla boğuşmaya devam ediyor.

Mali yapıyı düzeltmek için yoğun mesai harcayan yönetim şimdi de Bruce Inkango şokuyla sarsıldı. 2012-2013 sezonunda yeşil-siyahlılara transfer olan Fransız forvet, alacakları için CAS\'a açtığı davayı kazandı. Denizlispor\'da 1 dakika dahi forma giyemeyen Inkango\'yu haklı bulan CAS, futbolcunun talep ettiği 80 bin Euro\'nun yarısının ödenmesine karar verdi.

Başkan Mustafa Üstek kararın kulübe ulaştığını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi. Futbolcunun oynamadan gönderildiğini belirten Üstek, \"Camiamız merak etmesin, tüm sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Inkango meselesini de ortadan kaldıracağız. Biz bunlara alıştık. Bizim için bu sezon milat yılı olacak. Amacımız geleceğe hiç bir sorunu taşımamak\" dedi.

Öte yandan cumartesi günü Adana Demirspor\'u konuk edecek Ege ekibi hazırlıklarını sürdürüyor.