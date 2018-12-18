Denizlispor'a ihtarname şoku

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 3-2 yenip bitime 1 hafta kala ligin ilk yarısını Süper Lig potasında tamamlamayı garantileyen Denizlispor\'da 3 futbolcu alacakları için Futbol Federasyonu\'nun yolunu tuttu.

Yeşil-siyahlılarda fazla forma şansı bulamayan Cihan Özkaymak, Cenk Güvenç ve Muhammet Himmet Ertürk\'ün kulübe ihtarname çektiği bildirildi. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, futbolcuların kulübe ihtar çektiklerini doğrularken, oyunculara geçen hafta ödeme yapıldığını, İstanbulspor karşılaşmasından önce de para yatıracaklarını açıkladı.

Denizlispor, Gökhan Süzen\'ın ise alacakları için TFF\'ye gitmediğini açıkladı. Resmi hesaptan yayınlanan açıklamada, \"Futbolcumuz Gökhan Süzen ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz Gökhan Süzen\'in alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğunu belirten haberlere itibar edilmemesini rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz\" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor\'da İstanbulspor maçının bilet fiyatları da belli oldu. VIP tribünü 100, Kapalı B ve D üst tribünler 35, A ve E üst ile A ve E alt tribünler 25, maraton 15, kale arkaları 10 TL olarak satışa çıktı.