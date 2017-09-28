Denizlispor'a Erginer geliyor

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 6 maçta 1 puanla son sırada kalınca Yusuf Şimşek\'le yollarını ayıran Denizlispor, yeni teknik direktör arayışında ibreyi Reha Erginer\'e çevirdi. Dün Denizli\'ye gelen Reha Erginer\'le yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. Listedeki adaylardan Erkan Sözeri\'den bir süre dinleneceği yanıtını alan, Yılmaz Vural\'ın talep ettiği rakamı çok yüksek bulan Horoz, Erginer\'le sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Boluspor, Manisaspor, Ankaragücü, Balıkesirspor takımlarını çalıştıran Erginer\'le dün yapılan görüşmede detaylar dışında anlaşma sağlandığı, küçük pürüzler giderilince sözleşme yapılacağı öğrenildi. Denizli\'nin Reha Erginer\'le anlaşamaması halinde ise sezon başında görüştüğü İsmet Taşdemir\'e yöneleceği belirtildi. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"Teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Bu kapsamla Reha Erginer\'le de dün bir görüşme yaptık. Olumlu sonuçlanırsa sözleşme imzalayacağız\" dedi.