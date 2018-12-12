Denizlispor'a büyük moral

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de üst üste Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği maçlarından beraberlikle ayrılmasına rağmen 2\'nci sıradaki yerini koruyan Denizlispor\'da yönetim futbolculara para sözü verdi. Oyuncularla toplantı gerçekleştiren Başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu, Karabükspor maçı öncesi takıma toplamda 1 milyon TL\'nin dağıtılacağını açıkladı. Futbolcuların alacaklarını düzenli bir şekilde ödeyeceklerini belirten yöneticiler tek beklentilerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Engin Şahin, takımın durumundan memnun olduklarını belirterek, \"Karabükspor ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazanacağız. Denizlispor çok şanslı. Haftalardır rakiplerimiz de ya berabere kalıyor ya da yeniliyor. Sanki herkes Denizlispor\'a çalışıyor. Bu da sevindirici bir durum\" dedi.

Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor\'da sakatlığı süren Alperen ve kart cezalısı Aissati dışında eksik bulunmuyor.