Denizlispor'a büyük moral

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 4-0\'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası altyapı ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Eskişehirspor\'u 4-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini alan Denizlispor, moral buldu.

Sezona iddialı başlayan ancak kısa sürede kongre tartışmalarına giren yeşil siyahlılar, perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi 5 haftada 7 puana ulaşarak rahatladı.

Yeni yönetimi belli olmayan, bu hafta içinde Ulusal Kulüp Lisansı\'nı alamazsa 3 puanı silinecek Denizlispor\'da teknik direktör Osman Özköylü, takımdaki sorunun psikolojik olduğunu söyledi. İlk haftalarda Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor karşısında iyi mücadele ettiklerini, Altınordu maçındaki kötü yenilginin şokunu atlatamadan yönetimin kongre kararı aldığını söyleyen Özköylü, \"Bu karar bizi bir anda çok demoralize etti. Takım içerisinde çok ciddi psikolojik problem yaşadık\" diye konuştu.

\"Kongre kararıyla günü gelmiş alacaklarını bekleyen takımın gardı düştü\" diyen Özköylü, \"Hem Altınordu maçı mağlubiyeti, hem de arkasından bu karar bir anda takım dibe vurdu. 15 günde takımı toparlamak zor oldu. Eskişehirspor maçında öne geçmişken skor eşitlendi, bu psikolojinin etkileri ortaya çıktı. Gerek yaptığımız değişiklikler gerekse yaptığımız konuşmalar oyuncuların kendi arasındaki verdikleri tepki bir anda işin rengini değiştirdi, kendi kalitemize birazcık ulaştık. Sonucunda böyle bir skor elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bu psikolojik sıkıntıların içerisinde ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Önemli olan bizim için 3 puandı bunu da aldık, bunun moralini ve keyfini yaşamamız lazım. Sahada gerçek kimliğini sergileyen Denizlispor göstermeye çalışacağız\" dedi.

