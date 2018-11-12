Denizlispor'a Bolu dopingi

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de zirve adaylarından Boluspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek milli maç arasına büyük moralle giren Denizlispor\'da Başkan Ali Çetin, takıma prim dopingi yaptı.

Alınan kritik galibiyetin ardından 10 bin TL olan olan primi 12 bin TL\'ye yükselten Çetin, \"Takımımız müthiş mücadele etti. Her zaman oyuncularımızın yanında olacağız\" mesajını verdi. İç saha galibiyet primini 4 binden 6 bin TL\'ye, dış saha galibiyet primini ise 6 binden 10 bin TL\'ye yükselttiklerini hatırlatan Çetin, \"Boluspor maçının primini ise bir defaya mahsus olmak üzere 12 bin TL yaptık. Ligde bulunduğumuz konumdan memnunuz ve bu yerin kıymetini bileceğiz\" diye konuştu.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da rehavet uyarısında bulundu. Şımarmadan yollarına devam edeceklerini anlatan Fırat, \"İyi durumdayız ancak her şey bitmiş gibi bir havaya bürünmeyeceğiz. Bu bütünlüğümüzü bozmadan ilerleyeceğiz. Bolu\'dan 7 puan değerinde çok önemli bir galibiyet aldık ve aradaki farkı da kapattık. Bunlar çok güzel ve olumlu şeyler. Ancak daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Bizim bütün maçlardaki hedefimiz galibiyet. Bizi sadece kendi durumumuz ilgilendiriyor, rakiplerimizin ne yaptığı bizi bağlamiyor. Kendi işimize bakacağız\" dedi.

Yeşil-siyahlılar milli aranın ardından evinde Giresunspor\'la karşı karşıya gelecek.