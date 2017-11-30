T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor telafi peşinde

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de geçen hafta sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına odaklandı

30 Kasım 2017 14:39

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta sahasında Balıkesirspor Baltok\'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına odaklandı.
Teknik direktör Reha Erginer, Rizespor sınavını telafi maçı olarak gördüklerini belirterek, \"Rizespor üst sıralara oynuyor. Ancak biz de karakterimizi sahaya yansıtıp, 3 puanı alacak güçteyiz. Rakip takıma kazanma isteğimizi yansıtmalıyız\" diye konuştu.
Balıkesirspor Baltok maçından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan Erginer, \"Göreve geldiğim günden bu yana takımımız iyiye gidiyor. Koşuyor ve mücadele ediyoruz. Fiziksel olarak da kötü değiliz, 13\'üncü haftanın en fazla topa sahip olan ekibi durumuna geldik. Ancak üçüncü bölgede üretkenliğimiz zayıf. Skor üretemezsek hep sıkıntı yaşarız. Umuyorum bu sorunları Rize\'de aşacağız\" dedi. Denizlispor\'da cezalı Ziya ile sakat Veli, Cihan ve Sankoh zorlu deplasmanda yok.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA TFFLigBalıkesirspor BaltokDenizlisporRizesporTeknikReha Erginer RizesporAncakRakipErginerKoşuyorFizikselSkorUmuyorumRizeZiyaVeli CihanSankohFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24