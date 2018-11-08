Denizlispor örnek oldu

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'un altyapı futbolcuları, Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV) tarafından Acıpayam\'a bağlı Alaattin Köyü\'nde düzenlenen fidan dikimi etkinliğe katıldı.

Altyapı Yöneticisi Recep Dayı ve Antrenör Çağrı Ayça ile birlikte fidan diken yeşil siyahlı minikler, renkli görüntülere imza attı. Etkinlik kapsamında miniklerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin de artması gerektiğini ifade eden Recep Dayı, \"Bundan sonraki süreçte altyapıda oynayan gençlerimizin sadece futbol yeteneklerini değil sosyal sorumluluk yönlerini de güçlendireceğiz. Doğaya ve çevreye karşı bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Saygın gençler yetiştirerek geleceğe umutla bakmalıyız\" dedi.

FOTOĞRAFLI