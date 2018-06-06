T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor kapış kapış

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor'la anlaşan Fatih Tekke'nin yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Denizlispor'da sözleşmesi biten isimler, transferin gözdesi oldu

06 Haziran 2018 15:44

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de İstanbulspor\'la anlaşan Fatih Tekke\'nin yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Denizlispor\'da sözleşmesi biten isimler, transferin gözdesi oldu. 
Altyapı patentli Atakan, Altınordu\'ya transfer olurken Kappel ve Barış\'ı Yeni Malatyaspor\'un istediği öğrenildi. Yönetim, sözleşme yenilemek için 250 bin Euro talep eden Kappel\'le anlaşmaya varamadı. Yine sözleşmesi sona eren Aissati ile alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yolunu tutan Mehmet Akyüz\'ü Spor Toto 1\'inci Lig\'den birçok kulüp istiyor. Kontratı devam eden Ziya\'ya da Giresunspor ve Bursaspor\'un talip olduğu iddia edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA Spor TotoLigFatih TekkeDenizlisporAtakan AltınorduKappelBarış Yeni MalatyasporYönetimEuroYineAissatiTürkiye Futbol FederasyonuMehmet Akyüz Spor TotoKontratıZiyaGiresunsporBursaspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24