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Spor

Denizlispor kan kaybediyor

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

11 Şubat 2018 16:35

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de İstanbulspor ve Eskişehirspor\'un ardından Elazığspor\'a da mağlup olan Denizlispor, büyük hedeflerle başladığı ikinci yarıda istediğini alamadı. Düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar yaptığı transferlerle taraftarını umutlandırsa da gelen kötü skorlar camianın moralini bozdu. Teknik Direktör Reha Erginer\'le yollarını ayıran Horoz\'da henüz bir teknik adamla anlaşma sağlanamadı. Elazığspor karşılaşmasında görev alan Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, maçta taktik disiplini sağlayamadıklarını söyledi. 
Savunma anlamında iyi işler yaptıklarını ancak hücumda yetersiz kaldıklarını belirten Bülent Ertuğrul, \"Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra bloklar arası mesafeyi koruyamadık. Takımın birbiri ile uyumu bozuldu. Kişisel ve taktik anlamında disiplini kaybettik. Ben sadece bu maçta görev aldım. Önümüzdeki hafta içinde yeni teknik direktörümüz göreve başlayacak. Umuyorum bulunduğumuz konumdan bir an önce çıkarız. Gelecek hafta Giresunspor maçından puan ya da puanlarla ayrılacağız. Elazığspor\'a yenildiğimiz için çok üzgünüm\" dedi. 

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