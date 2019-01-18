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Spor

Denizlispor, Gaziantep'te terleyecek

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

18 Ocak 2019 14:34

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de ilk yarıyı 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın önemli rakiplerinden Gazişehir Gaziantep\'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gaziantep Stadı\'nda Atilla Karaoğlan\'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Denizlispor\'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü Kehinde ve stoper Oğuz\'un lisanslarının çıkarılacağı ve transfer yasağının kaldırılacağı bildirildi. 
Teknik direktör Yücel İldiz, kaldıkları yerden yollarına devam edeceklerini söyledi. Denizlispor\'un başında çıktığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmeyen İldiz, \"Acil bölgelere takviyelerimizi gerçekleştirdik. Bir kanat oyuncusu alacağız. Ancak şu an tek düşüncemiz Gaziantep\'ten iyi bir skor almak. Artık kolay maç yok, ikinci yarı bir hayli zorlu geçecek. Camia olarak Süper Lig\'e odaklandık. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum\" dedi. 
Denizlispor\'un muhtemel 11\'i şöyle;
\"Stackhowiak - Alperen, Oğuz, Abdulkerim, Keremcan, Aissati, Deniz, Recep, Ziya, Burak Çalık, Mehmet Akyüz\"

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