Denizlispor Eze'yi kiraladı

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayıp 10 futbolcuyla yollarını ayıran Denizlispor, Süper Lig\'den takıma takviye yaptı.

FIFA\'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan yeşil-siyahlılar, Atiker Konyaspor\'dan golcü Patrick Friday Eze ile anlaştı. Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Konyaspor\'da bu sezon 7 lig, 2 Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi\'nde de 2 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, toplamda 2 gol kaydetti. Ege ekibinin, Hollanda 2\'nci Lig takımı Almere City\'de forma giyen orta saha Gaston Salasiwa\'yla da ilgilendiği belirtildi. Hollandalı futbolcu için görüşmelere başlandı.