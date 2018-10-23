Denizlispor devamını getirecek

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Afjet Afyonspor\'u evinde 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan ve 4\'üncü sıraya tırmanan Denizlispor\'da teknik direktör Yücel İldiz takımının başarıyı yakalayacağını söyledi.

Cuma günü İzmir deplasmanında Altay\'la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, \"Denizlispor\'a geleli çok olmadı. 3-0 kazandığımız Afyonspor maçında elbet anormal değişiklikler yapmadık. Ufak dokunuşlarımız oldu. Oyuncularımla sık sık toplantılar gerçekleştirdim. Onlara bu camianın beklentilerini ve neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Kaliteli bir ekibe sahip olduğumu biliyorum. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz\" diye konuştu.

Altay maçının zorluk derecesinin üst seviyede olacağını ifade eden İldiz, \"Rakibimiz geçen sezon 2\'nci Lig\'de şampiyon olan kadrosunu büyük ölçüde koruyup iyi futbolcuları kadrosuna kattı. Karabükspor galibiyeti de Altay\'a moral aşıladı. Zor bir müsabakaya çıkacağız ancak galibiyetlerin devamını getirmek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz\" dedi. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren İldiz, \"Abdülkerim ve Ziya\'nın sakatlıkları söz konusu. İki oyuncumun da durumunu yakından gözlemliyoruz. Durumları şimdilik netleşmedi. Umarım tedavi programına göre müsabakaya yetiştiririz\" dedi. Yeşil-siyahlılar bu sezon deplasmanlarda 2 kez galip gelip, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı.