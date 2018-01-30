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Spor

Denizlispor, deplasmanda kayıp

DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'de 19'uncu haftanın kapanış maçında İstanbulspor'a 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor bu sezon deplasmanlarda adeta yokları oynadı

30 Ocak 2018 16:03

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de 19\'uncu haftanın kapanış maçında İstanbulspor\'a 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor bu sezon deplasmanlarda adeta yokları oynadı. 
İstanbulspor maçıyla 9\'uncu dış saha karşılaşmasına çıkan Denizlispor, bu karşılaşmalardan hiç galibiyet alamadı. 3 maçtan beraberlikle ayrılıp 6 kez mağlup olan Denizlispor, TFF 1\'inci Lig\'de dış sahada galibiyetle tanışamayan tek takım oldu. Yeşil-siyahlılar deplasmanda Eskişehirspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor ile yenişemedi. Adanaspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve İstanbulspor maçlarından puan alamayan Denizlispor, 9 maçta 10 gol atıp kalesinde 21 gol gördü.  
İstanbulspor karşılaşmasına kötü başladıklarını ve ilk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Reha Erginer, \"Yenilmememiz gereken bir maçtı. En kötü İstanbul\'dan 1 puanla dönmeliydik\" dedi.
Çok top kaptırıp, fazla pas hatası yaptıklarından yakınan Erginer, \"Maçın büyük bölümünü savunma yaparak geçiştirdik. İkinci devre toparlandık ancak kötü bir gol yedik. Bizim açımızdan önemli bir 3 puanı kaybettik\" açıklamasını yaptı. 
Denizlispor, bu hafta sahasında Eskişehirspor\'u konuk edecek. 
 

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