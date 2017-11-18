Denizlispor deplasmanda kayıp

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü\'ne 2-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Denizlispor, dış sahadaki kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Evindeki son 3 randevuda 9 puan toplayan yeşil-siyahlılar, bu sezon deplasmanda 3 puanla tanışamadı. Horoz, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 16 puan kaybetti. Yeşil-siyahlılarda forvet Moritz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik Direktör Reha Erginer, \"Yenildiğimiz için üzgünüz. Bizim için ucuz bir mağlubiyet oldu. İlk yarıda çok iyi oynadık, 45+3. dakikada yediğimiz gol maçın kırılma anı oldu. Duran toplardan iki basit gol yedik\" dedi.