Denizli'den ilk kadın bakan

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğinde, `Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirdiği AKP Denizli Milletvekili Selma Aliye Kavaf, kentin ilk kadın milletvekili olmasının ardından bir ilke daha imza atarak Denizli'nin ilk kadın bakanı oldu.



Çok partili yaşama geçildiğinden bu yana Denizli'den kabineye giren 5'nci bakan olan, 7 yıl sonra Denizli'ye bakanlık getiren Selma Aliye Kavaf'ın ilk yorumu, ``Denizli, özlediği bakanına kavuştu. Çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım. Denizli için hayırlı uğurlu olsun'' oldu.



Ankara Dil tarih ve Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunu olan Selma Aliye Kavaf, 2002 seçimlerinde AKP'den Denizli milletvekili adayı oldu. 6'ncı sırada olduğu için seçilemeyen Kavaf, seçimlerin ardından siyasetten kopmadı ve AKP'nin Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında yapılan genel seçimde, Denizli'den 2'nci sıradan AKP Denizli Milletvekili seçilen Selma Aliye Kavaf, kentin ilk kadın milletvekili olma başarısını gösterdi. Sakin ve kararlı yapısıyla dikkat çeken Selma Aliye Kavaf, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafıdan yeni kabinede Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi. Kavaf'ın bakan olması Denizli'de de büyük sevinçle karşılandı. Kavaf, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan CHP Milletvekili Hüdai Oral, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan ANAP'lı Muzaffer Arıcı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan CHP'li Adnan Keskin ve Devlet Bakanlığı yapan DSP'li Mehmet Kocabatmaz'dan sonra Denizli'nin beşinci bakanı olma gururunu yaşadı.



Kadınların tavandan gelmesinden yana



Denizlili olan Kavaf, 1 Temmuz 1962 doğumlu. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü bitiren Kavaf, çeşitli illerde öğretmenlik yaptıktan sonra siyasete atıldı. Kavaf maden mühendisi eşi Alaaddin Kavaf ve oğlu Bilge Uğur Kavaf'la Ankara'da yaşıyor. İngilizce bilen, kadınların siyasete girmesi için çaba gösteren bir isim olan Kavaf, kadın kotasına ise karşı. Kavaf, kadınların siyasette etkin görev alarak tabandan gelmesinden yana. Kavaf'a göre kota, erkek egemen bakışın bir ürünü.



Sevinçle karşılandı



Kavaf'ın bakan olması Denizli'de de sevinçle karşılandı. AKP İl Başkanı Bilal Uçar, ``Çok sevinçliyiz. Bakanımız teşkilatın içinden gelen biridir. Kadın Kolları Genel Başkanlığı yaptığı dönemde kadınların sorunlarını çok iyi biliyordu. Gecikmeli de olsa Denizli bakanına kavuştu. Bu bizim için ödüldür. Bakanımızın başarılı olacağına inanıyor ve destekliyoruz. Denizli hak ettiği hizmetleri şimdi daha iyi alacak. Biz, bunu 2007 seçimlerinden sonra bekliyorduk. Ufku açık, çalışkan bir insan. Denizlimize, ülkemize, bakanlık projeleri ile çok önemli hizmetler vereceğine inanıyoruz'' dedi.



Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise, kentin bakanının olmasının kendilerine sevinç verdiğini söyledi. Keçeci, ``Bir bakanımızın olması sanayici olarak bize mutluluk verir. Şehrimizle ilgili her türlü konunun çözümünde kendisinin yardımlarını görürüz. Geçmişte kısa süreli de olsa bakanlık yapan arkadaşlarımız şehrimize önemli katkılar getirdiler. Bakanımızın başarılı olacağına inanıyorum. Sanayiciler adına kutluyorum'' diye konuştu. Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer de, Selma Aliye Kavaf'ın bakan olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu, Denizli'nin hak ettiği ve özlediği bakanına kavuştuğunu söyledi. (DHA)

