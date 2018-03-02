Denizli'de kritik Ege derbisi

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de düşme potasında yer alan iki Ege temsilcisi Denizlispor ve Grandmedical Manisaspor, yarın kritik maçta kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı\'nda Hakan Ceylan\'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 16\'ncı basamakta yer alan ev sahibi Denizlispor\'da eksik bulunmazken, yeşil-siyahlıların teknik direktörü Fatih Tekke, bu sezon görev yaptığı Manisaspor\'a rakip olacak. Manisaspor\'da 8. haftada dümene geçen ve ilk yarı sonuna kadar çalışan Fatih Tekke, Manisaspor\'da 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Tekke, Manisaspor\'da maddi sıkıntıların çözülememesi üzerine görevinde ayrıldı. Denizlispor\'da ise 3\'te 3 yapan genç teknik adam, Manisaspor\'u yenerek ateş hattından çıkmak istediklerini söyledi.

Bu sezon yaşadığı maddi sıkıntıları bir türlü aşamayan 14 puana sahip 17\'nci Manisaspor\'da ise kırmızı kart cezalısı stoper Mikic, Denizlispor\'a karşı forma giyemeyecek. Ege derbisi öncesi siyah-beyazlı futbolcular alacaklarını tahsil edemedikleri için idman boykotu yaparken, teknik direktör Taner Taşkın, oyuncuların kararına saygı duyduğunu açıkladı. Denizlispor karşılaşmasına zor şartlarda hazırlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, \"Bir önceki yönetim ödeme yapmayınca yeni yönetimden beklentiler arttı. Başkanımız sorunu çözeceğini söyledi. Şu an herkes beklemede\" diye konuştu.

Karşılaşmanın biletleri gold ve VIP tribün 50, kapalı B üst-D üst tirbün 20, A alt-E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribünü de 10 TL\'den satışa çıktı. Sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.