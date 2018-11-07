Denizli protokolü lösemiye dikkat çekti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor yönetiminin düzenlediği akşam yemeğine katılan Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yönetimle birlikte Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekmek için maske takıp, fotoğraf çektirdi.

Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde il protokolüne yönelik verilen yemeğe Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yemek sonrası Denizli protokolü ve yönetim, Lösemili Çocuklar Haftası\'na dikkat çekmek amacıyla maske takıp, fotoğraf çektirdi. Sadece Lösemili Çocuklar Haftası\'nda değil her zaman lösemili çocukların yanında olduklarını ifade eden Denizlispor Başkanı Çetin, \"Taraftarlarımız maç sonu kutlamasında lösemili çocuklarımızı unutmadı, futbolcularımızda lösemili çocuklar konusunda oldukça hassas. Bizler de onların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla böyle bir fotoğraf çektirdik. Bu duyarlılığı toplumumuza aşılamamız gerekiyor\" şeklinde konuştu.

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