Denizli'de kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarının başında Kasımpaşa'da Kevin Varga eşitliği bozan oyuncu oldu. Konuk ekibin atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Varga, yayın yanından çektiği sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

87'de Kasımpaşa kalesinin önünde yaşanan karambolden sonra hakem Alper Ulusoy, VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Ulusoy penaltı kararı verdi. Hugo Rodallega penaltıyı gole çevirdi ve skora yeniden dengeyi getirdi.

Ligin son sırasında bulunan Denizlispor puanını 26 yaptı.

Kasımpaşa ise puanını 35 yaptı ve 14. sırada yer aldı.