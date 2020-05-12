Denizli'de 17 mahallede şap karantinası

Denizli’nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Honaz’a bağlı Kızılyer Mahallesi’nde bir besihanedeki inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi. İnekte şap hastalığı olduğu belirlenince mahalle ile çevredeki 16 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

İlçede tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Bir büyükbaşta çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımı durduruldu. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz” dedi.