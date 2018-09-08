DENİZE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ

DHA İSTANBUL -

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL-DHA

Bostancı Sahili\'nde denize düşen helikopterin yeri tespit edilerek görüntülendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan enkazın helikopterin bakımından sorumlu şirket tarafından çıkarılacağı öğrenildi.

Bostancı Sahilinde düşen helikopterin enkaz arama çalışmaşları sonucunda helikopterin yeri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Enkaza ulaşıldığı bilgisi Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın sayfasında açıklandı. Açıklamada şöyle denildi; \"06 Eylül 2018 tarihinde saat 16.50\'de, İstanbul ili Kadıköy ilçesi Bostancı üzerinde uçuş yapan bir helikopterin denize düştüğü bilgisi alınmıştır Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından derhal arama kurtarma faaliyetinebaşlanmıştır.

Bahse konu helikopterde bulunan iki şahsın İstanbul Deniz Taksisi tarafından denizden sağ olarak alındığı ve alınan şahıslardan 1\'nin sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik unsurları tarafından, düşen helikopterin yerinin tespiti ve seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla icra edilen görev neticesinde, söz konusu helikopter enkazının yeri tespit edilmiştir. Helikopterin bakımından sorumlu Sancak Havacılık tarafından helikopterin enkazının çıkarılacağı öğrenilmiştir.\"

Öte yandan helikopterin enkazının ilk görüntüleri de yayınlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan enkaz arama çalışmaları

-Helikopter enkazının sualtındak görüntüsü

